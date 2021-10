C’è aria di novità in casa Xiaomi. Il noto produttore cinese ha infatti da poco presentato in veste ufficiale un nuovo prodotto wearable sotto il marchio Redmi. In particolare, stiamo parlando della nuova Redmi Smart Band Pro, la quale può vantare la presenza di un bel display con tecnologia OLED.

Xiaomi presenta ufficialmente la nuova Redmi Smart Band Pro con display OLED

Redmi Smart Band Pro è la nuova arrivata in casa Xiaomi. Come già accennato, tra le sue caratteristiche di rilievo spicca senza ombra di dubbio la presenza di un bel display rettangolare con tecnologia OLED. In particolare, si tratta do un pannello con una diagonale da 1.47 pollici e con un picco di luminosità massima di 450 nits, una densità di pixel di 282 ppi ed è protetto da un vetro curvo 2.5D. Oltre a questo, non manca nemmeno la presenza di un sensore di luminosità automatica.

La nuova smart band di casa Xiaomi è poi realizzata con un corpo in plastica e con un classico cinturino in silicone. Presente l’impermeabilità fino a 50 metri e non mancano diversi sensori, tra i quali il giroscopio, l’accelerometro, il sensore per monitorare il battito cardiaco e il sensore per la misurazione dell’ossigenazione del sangue. Trattandosi di una smart band, vi è poi la possibilità di monitorare un numero elevato di attività sportive. La batteria, infine, ha una capienza di 200 mAh che dovrebbe garantire una autonomia di circa 14 giorni.

Per il momento, l’azienda cinese non ha fornito dati riguardanti il suo arrivo sul mercato e il prezzo di vendita ufficiale.