Continuano gli aggiornamenti dell’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Tuttavia questo comporta, a volte, modifiche drastiche. Infatti, da domani WhatsApp non supporterà più diversi modelli di smartphone. Scopriamo insieme quali sono così da capire se anche voi dovete acquistarne uno nuovo o se il vostro è compatibile con i prossimi update dell’app. In sostanza i modelli più datati non riceveranno più alcun aggiornamento e questo comporterà la morte dell’applicazione.

È in programma un update abbastanza importante che introdurrà in WhatsApp diversi aggiornamenti davvero funzionali e molto attesi da tutti gli utenti. Peccato però che da domani, 1° novembre 2021, diversi modelli non riceveranno più il supporto dell’app del Gruppo Facebook.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021