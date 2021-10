Twitter consente a tutti gli utenti iOS di utilizzare le funzionalità da Super Follow di determinati creatori. La funzione, rilasciata per la prima volta a settembre e disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, consente agli utenti di monetizzare il proprio account Twitter e creare contenuti esclusivi tramite abbonamenti mensili.

Twitter ha annunciato per la prima volta Super Follows a febbraio e l’ha distribuito a determinati creatori a settembre. Secondo SensorTower, nelle prime due settimane, gli abbonati hanno contribuito con circa 6.000 dollari e la piattaforma intende espandere la funzionalità a tutti gli utenti iOS.

Twitter espanderà la funzione anche agli utenti Android e web

Gli utenti interessati a Super Follows devono soddisfare i requisiti minimi, secondo la politica Super Follows. Devono avere almeno 18 anni, avere almeno 10.000 follower, aver twittato almeno 25 volte negli ultimi 30 giorni. Una volta accettati, devono twittare un minimo di 25 tweet ogni 30 giorni.

Gli utenti possono guadagnare fino al 97% delle entrate dal loro abbonamento Super Follows dopo le spese di acquisto in-app, con Twitter che prende il 3%. Tuttavia, se un utente guadagna 50.000 dollari, può guadagnare fino all’80% delle entrate dopo le commissioni di acquisto in-app e Twitter aumenterà la sua quota fino al 20% dei guadagni futuri.

I Super Follower dovrebbero avere accesso a contenuti bonus e ottenere badge per essere facilmente riconosciuti. Twitter afferma che prevede di includere utenti Android e Web in futuro man mano che espande Super Follows. Nel frattempo, solo alcuni utenti avranno accesso a tale funzionalità e la piattaforma non ha rilasciato il nuovo abbonamento globalmente. Il team di sviluppo, però, prevedere di espandere Super Follow in tutto il mondo in maniera graduale entro il 2022.