Le offerte Esselunga nascondono prezzi veramente speciali per gli utenti, infatti è possibile risparmiare molto più del previsto su ogni singolo acquisto effettuato, senza nemmeno doversi disturbare più di tanto, o rinunciare alla qualità generale del prodotto selezionato.

Il risparmio da Esselunga è di casa per tutti gli utenti, coloro che vorranno effettuare l’acquisto, lo ricordiamo, dovranno necessariamente recarsi personalmente in un punto vendita fisico, entro la data indicata, in caso contrario non sarà possibile approfittare della riduzione tramite il sito ufficiale. Le scorte, sfortunatamente, sono estremamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero malauguratamente terminare prima del previsto.

Non scordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, vi troverete i codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Esselunga: questi sconti sono da non perdere

Il volantino Esselunga strizza l’occhio agli utenti che da tempo avrebbero voluto acquistare uno smartphone Apple, con la promozione legata all’iPhone XR, un modello in vendita da ormai qualche anno, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni generali, ad un prezzo finale di soli 399 euro.

La sua scheda tecnica è ricca di specifiche allettanti, sia parte dall’ampio display da 6,1 pollici, un Liquid Retina dalle prestazioni incredibili, passando per il processore A12 Bionic, la fotocamera principale da 12 megapixel (e secondaria da 7 megapixel), 3GB di RAM e 64GB di ROM, per finire con i soliti sblocchi con le impronte digitali ed il viso. La batteria è purtroppo poco capiente, raggiunge al massimo 2942 mAh, garantendo un’autonomia tutt’altro che soddisfacente.

I dettagli del volantino sono per voi raccolti sul sito.