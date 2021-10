Android offre in regalo 18 app a pagamento gratis dal Play Store

Continua a fare scalpore Android, ovviamente prendendo il lato positivo. Il noto sistema operativo mobile che durante gli ultimi anni è diventato il più famoso in assoluto, avrebbe portato ancora più utenti dalla sua parte.

Secondo alcune stime ufficiali, si tratterebbe di una cifra di circa 2 miliardi di persone in giro per il mondo. Per quanto riguarda invece i dispositivi attivi, questi sarebbero circa 3 miliardi, totalizzando dunque un numero davvero impressionante e irraggiungibile per chiunque altro.

Nel frattempo sembra che sul Play Store ci siano tanti titoli che solo per questa giornata saranno gratuiti invece che a pagamento. Basta quindi semplicemente scrutare la lista in basso per avere un resoconto di tutto ciò che c’è da scaricare gratis.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono scaricare questi titoli a pagamento totalmente gratis