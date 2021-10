Quest’anno Xiaomi dirà addio alla sigla “Mi” fino ad ora utilizzata per la denominazione dei suoi top di gamma. Il prossimo smartphone atteso dovrebbe infatti debuttare con il nome Xiaomi 12.

Lo smartphone, il cui lancio potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, è ancora sconosciuto ma il designer Concept Creator ha voluto comunque tenere conto di un brevetto recentemente ottenuto dal colosso cinese per dar vita ad alcuni rendering che mostrano quello che potrebbe essere il design del top di gamma.

Xiaomi 12 con display curvo e tripla fotocamera sul retro!

Tenendo conto delle informazioni trapelate dal brevetto depositato da Xiaomi, Concept Creator in collaborazione con il portale LetsGoDigital, mostra il top di gamma Xiaomi 12.

Il device sfoggia un display curvo con angoli particolarmente arrotondati. I lati presentano delle cornici particolarmente sottili ma pur sempre evidenti sul lato inferiore. LetsGoDigital fa notare il comune ricorso a un pannello curvo su Xiaomi 12 e Samsung Galaxy S22 e ipotizza il diffondersi della tendenza nel corso del prossimo anno. È impossibile negare che sarebbe davvero interessante assistere al debutto di smartphone dotati di display curvo e quindi di una maggiore superficie d’utilizzo rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Altra caratteristica interessante mostrata dalle immagini è il comparto fotografico posteriore formato da tre sensori dei quali il principale dovrebbe essere da 200 MP e dovrebbe essere accompagnato da due ulteriori sensori da 50 MP e zoom periscopico. La parte frontale del dispositivo accoglierà una fotocamera inserita in un foro posizionato in alto sulla sinistra. Xiaomi 12 potrebbe non presentare una fotocamera frontale sotto il display ma si presume che tra le intenzioni del colosso vi sia quella di riservare la tecnologia ad altri dispositivi in arrivo nel 2022.

Non passa inosservata la capacità della batteria che Xiaomi potrebbe adottare per alimentare il modello di punta della serie Xiaomi 12. Secondo la fonte, infatti, sarà presente una batteria da 5000 mAh che potrà essere ricaricata totalmente in soli 20 minuti.

Il lancio del presunto Xiaomi 12 potrebbe avvenire già nel mese di dicembre ma in Europa il rilascio sul mercato non dovrebbe avvenire prima del mese di febbraio 2022.