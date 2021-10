WindTre mira ai clienti Iliad e MVNO e rivolge loro ben tre offerte low cost del pacchetto GO. La prima tariffa proposta è la WindTre GO 50 Star + Limited Edition con 50 GB di traffico dati al mese; la seconda opzione è la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital con 101 GB di traffico dati al mese; la terza offerta è la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition e propone 100 GB di traffico dati ogni mese.

Scopriamo come attivare le offerte, i costi da affrontare e tutti i contenuti previsti mensilmente!

Passa a WindTre da Iliad o MVNO: ecco le offerte low cost da non perdere!

La WindTre GO 50 Star + Limited Edition prevede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati per la navigazione

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital necessita invece di un costo di rinnovo di 7,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

La WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition richiede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, e prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Le tre offerte GO di WindTre possono essere attivate online da tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.