Ultimamente ci sono state alcune voci sulla velocità di ricarica della variante di fascia alta della serie Samsung Galaxy S22. All’inizio, si credeva che questo modello e l’S22 Plus avrebbero offerto una ricarica più rapida rispetto alla generazione attuale, che raggiunge un massimo di 25 W, ma questo sarebbe stato contraddetto da un’autorità di regolamentazione.

Il rispettato insider del settore Ice Universe è ancora fermamente convinto che almeno il Galaxy S22 Ultra supporterà la ricarica da 45 W. Ribadisce che il telefono sarà dotato di una potente cella da 5.000 mAh e richiederà solo 35 minuti per una carica del 70%.

Galaxy S22 Ultra: Samsung non ha ancora annunciato lo smartphone

Non è solo la parte anteriore del telefono a subire un restyling. Il Galaxy S22 Ultra probabilmente includerà sensori posizionati individualmente. Questo non solo conferisce al retro un aspetto più ordinato, ma aiuta anche il dispositivo a perdere peso. Questo non vuol dire che sarà più leggero dell’S21 Ultra, che pesa 227 g. Piuttosto, questa mossa aiuterà Samsung a garantire che il dispositivo non diventi più ingombrante dopo l’aggiunta di uno slot dedicato per la S Pen.

Il Galaxy S22 e S22 Plus probabilmente non avranno lo stesso design dell’Ultra: i rapporti affermano che l’S22 Ultra avrà uno schermo da 6,8 pollici e un foro più piccolo rispetto all’S21 Ultra per la fotocamera frontale. È probabile che la fotocamera posteriore abbia un sensore da 108 MP, uno snapper ultra grandangolare da 12 MP, due teleobiettivi da 12 MP, un sistema di messa a fuoco automatica laser e un’unità LED.

Alcune varianti otterranno il SoC Qualcomm Snapdragon 898 e il resto sarà alimentato dall’Exynos 2200. Samsung dovrebbe annunciare i device all’inizio del prossimo anno.