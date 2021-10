WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea del Gruppo Facebook più diffusa al mondo, è ormai un treno in corsa. Inarrestabile, continua a rinnovarsi con nuovi update sempre ricchi di contenuti. Si tratta di miglioramenti che stanno rendendo l’esperienza utente ancora più fruibile, sicura e piacevole. Infatti, le novità non sono ancora finite. Siete pronti a conoscere qualcosa che rivoluzionerà ancora una volta il suo utilizzo? Ora è disponibile per tutti l’aggiornamento tanto sperato che mette fine ai problemi di privacy nell’invio dei messaggi con WhatsApp.

WhatsApp: è arrivato l’aggiornamento View Once Messaggio in Privato

A rivelare un nuovo aggiornamento disponibile da ieri per tutte le versioni di WhatsApp in possesso degli utenti è stato il noto leaker WABetaInfo. Puntuale come sempre, grazie a un solo tweet ci ha aperto un mondo in merito a privacy e invio dei messaggi effimeri che si autodistruggono dopo che il destinatario li ha visionati una volta sola.

A new status update is available on WhatsApp today! Try View Once. Message Privately. pic.twitter.com/CL8Jfxbot9 — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 22, 2021

Da quanto si evince dal simpatico video pubblicato per descrivere la nuova feature introdotta da WhatsApp, ciò che è andato a rivoluzionarsi è la funzione View Once. Questa volta si è aperta ai messaggi privati e anche per lo Stato. In pratica, se vogliamo inviare una nostra foto o un nostro video potremo farlo non solo scegliendo la funzione View Once che li eliminerà subito dopo che il destinatario li ha aperti e visti, ma inviandoli con messaggio privato o Stato.

In pratica, ciò vuol dire che al contatto arriverà la foto o il video senza che possa vedere l’anteprima e senza che sui due dispositivi possa essere salvata. Una volta che il contenuto è stato aperto e visionato, si auto eliminerà senza lasciare traccia. Così anche per lo Stato di WhatsApp. Niente male vero?

Ecco come WABetaInfo ha annunciato questo nuovo aggiornamento definito dallo stesso leaker, View Once Message Privately:

“Un nuovo aggiornamento di stato è disponibile oggi su WhatsApp! Prova a visualizzare una volta. Messaggio in privato“.

Insomma, un nuovo regalo per la privacy di WhatsApp e, soprattutto, dei contenuti che abbiamo intenzione di condividere, ma che sono altamente sensibili.