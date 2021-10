WhatsApp è ai test con un nuovo aggiornamento che introdurrà diverse nuove funzionalità. WABetaInfo ha scoperto che punta tutto sulla privacy. Infatti, il team del noto leaker ha rinvenuto codici sorgenti che rimandano a una funzione davvero incredibile che permetterà a chiunque di proteggere la propria identità da occhi indiscreti. Non siete curiosi di sapere cosa arriverà a breve sull’app del Gruppo Facebook? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità.

WhatsApp: la nuova versione beta nasconde qualcosa di speciale sulla privacy

Qualche giorno fa qui su Tecnoandroid vi avevamo parlato di una funzione in arrivo grazie alla quale WhatsApp avrebbe rivoluzionato la privacy. Una serie di contenuti interessanti, scoperti in questa versione beta, promettono nuove opzioni per proteggere la propria identità. Se ve le siete perse, vi consigliamo di dare un’occhiata all’articolo.

Comunque, nel corso dei giorni, il noto leaker WABetaInfo e il suo staff hanno scovato un’ulteriore funzionalità che completa il livello di privacy incredibile che l’app del Gruppo Facebook vuole introdurre.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.21.8: what’s new? WhatsApp is also planning to introduce "My contacts except…" for your About!https://t.co/ImoBguc8t6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 12, 2021

Ecco come l’ha descritta WABetaInfo nell’articolo dedicato proprio a questa sensazionale scoperta:

“Abbiamo spiegato che WhatsApp stava pianificando di introdurre l’opzione ‘I miei contatti tranne…‘ per ‘Ultimo accesso‘ nell’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.21.20.10. Dopo pochi giorni abbiamo scoperto, grazie all’aggiornamento beta 2.21.21.2 che WhatsApp aveva in programma di introdurre la stessa opzione anche per ‘Immagine profilo‘. Oggi c’è una novità: WhatsApp sta lavorando sull’opzione ‘I miei contatti tranne…’ anche per ‘Informazioni‘!“.

Davvero niente male! Purtroppo ancora non si vede all’orizzonte la possibilità di selezionare contatti specifici per mostrare il proprio ultimo accesso, l’immagine del profilo e le informazioni del profilo. Nondimeno sembra che questa possibilità sarà introdotta in futuro.

Per ora non sappiamo quando questo aggiornamento sarà rilasciato per tutte le versioni di WhatsApp e non solo per chi fa parte del programma Beta Tester. Resta comunque la certezza che l’app sta puntando tutto sulla privacy e presto tutti potranno proteggere la loro identità con dovizia di particolari.