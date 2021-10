Sembra che i fan di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 aspetteranno ancora un po’ le versioni PS5 e Xbox Series X di quei giochi. Mentre entrambe le versioni di nuova generazione erano previste per il rilascio entro la fine dell’anno, ora entrambe mancheranno quelle finestre di rilascio. CD Projekt Red ha confermato che entrambi i giochi arriveranno nel 2022.

CD Projekt Red ha annunciato entrambi i ritardi in una breve dichiarazione a Twitter. ‘Abbiamo un importante aggiornamento per quanto riguarda gli aggiornamenti di prossima generazione di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt per console e PC‘, si legge nella dichiarazione. ‘Sulla base delle raccomandazioni fornite dai team che supervisionano lo sviluppo di entrambi i giochi, abbiamo deciso di posticipare le loro uscite fino al 2022′.

Cyberpunk 2077: i fan preferiscono aspettare

L’editore ha continuato dicendo che sta attualmente prendendo di mira la versione di nuova generazione di Cyberpunk 2077 per il rilascio nel primo trimestre del 2022, mentre la versione di prossima generazione di The Witcher 3 seguirà nel secondo trimestre del 2022. ‘ Ci scusiamo per l’attesa prolungata, ma vogliamo rimediare’, ha aggiunto CD Projekt Red.

La decisione di ritardare la versione di prossima generazione di Cyberpunk 2077 per ‘renderlo giusto’ probabilmente andrà bene per molti fan di Cyberpunk, poiché quel gioco era ampiamente considerato incompiuto al momento della sua uscita. Il programma post-rilascio di CD Projekt per Cyberpunk 2077 è stato in parte ritardato a causa di una violazione della sicurezza che l’editore ha subito all’inizio dell’anno.

Quindi, anche se non abbiamo una data di uscita precisa per nessuno di questi giochi, sembra che stiamo aspettando almeno qualche mese per l’uscita di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X. Ti faremo sapere quando CD Projekt Red annuncerà nuovi dettagli.