OnePlus non ha intenzione di rilasciare un device della serie T quest’anno. Invece, ha lanciato OnePlus 9RT, una leggera variazione sul OnePlus 9R di fascia media che è stato spedito all’inizio di quest’anno. Probabilmente esso sarà l’ultimo smartphone principale di OnePlus del 2021, poiché difficilmente la società rilascerà un altro device quest’anno.

OnePlus ha rilasciato un telefono modello T ogni autunno dal 2016 al 2020, offrendo specifiche simili al device principale di quell’anno, oltre ad alcune lievi variazioni che spesso sono finite nei device del prossimo anno. Il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha scelto lo schema di denominazione per emulare la serie S di iPhone, tranne per il fatto che la lettera scelta è la T.

OnePlus 9RT è disponibile al momento solo in Cina

Di recente, OnePlus ha iniziato a spedire i suoi telefoni in più mercati, rendendo quindi la sua gamma più complessa. I telefoni ‘Pro’ sono apparsi nel 2019, seguiti da un’ondata di telefoni di fascia media come OnePlus Nord 2 e telefoni economici come OnePlus Nord N200 5G. Poi, ovviamente, c’è stato il 9R, che è stato un passo indietro come ‘smartphone entry-level’, così come lo descrive OnePlus.

Nel mezzo di questa gamma affollata e di una carenza globale di chip, OnePlus 9RT è stato lanciato in mercati limitati questo mese come aggiornamento del 9R. Per gli acquirenti che cercano specifiche di punta a un prezzo più conveniente, il 9RT dal nome strano potrebbe essere la soluzione giusta per te. Il device è economico e vanta alcune specifiche da top di gamma, come il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm.

Inoltre, OnePlus 9RT ha un display AMOLED Full HD+ da 6,62” con 120Hz di frequenza di aggiornamento.