iPhone 13: Caviar sta già lanciando i modelli super lusso a 48 mila dollari

Da sempre, su Tecnoandroid, vi parliamo di smartphone costosi. Quelli che per prezzo sono davvero inarrivabili se non da chi davvero ha tanti soldi. Pensate che già esistono le varianti super costose del nuovissimo top di gamma di Apple. Infatti è da poco uscito iPhone 13 che Caviar ha già lanciato i suoi modelli super lusso. Si tratta di modifiche esclusive per veri collezionisti. Scopriamo insieme il modello che per prezzo li batte tutti.