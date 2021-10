I prezzi attivati da Comet sono veramente molto più bassi del normale, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere ad una campagna promozionale che riserva occasioni incredibili per i vari clienti che decideranno di recarsi in negozio o sul sito ufficiale.

L’ampia disponibilità del volantino sul territorio nazionale, garantisce l’accesso a tantissime offerte, preferendo l’ordine tramite l’e-commerce, data la presenza della spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni spesa numericamente superiore ai 49 euro (senza vincoli su categorie merceologiche o simili). Il risparmio è garantito anche per mezzo della presenza del Tasso Zero, la rateizzazione senza interessi che può essere richiesta nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Comet: ecco il nuovo volantino speciale

Comet tenta il tutto per tutto con una campagna promozionale che spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di fascia alta, proponendo in cambio prezzi ridotti e più concorrenziali. I modelli raccolti nel volantino sono infatti legati a Xiaomi Mi 11i, il più economico con Oppo Reno6, data la richiesta finale di 499 euro, per salire poi verso Xiaomi Mi 11 e iPhone 12 Mini, con prezzo massimo di 799 euro.

Non mancano ovviamente anche soluzioni decisamente più economiche e concorrenziali, i prodotti da non perdere assolutamente di vista sono difatti Xiaomi Redmi Note 10, Motorola Moto G 5G, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A94, Xiaomi Mi 11 Lite e Oppo A53s.

Tutte le altre offerte e proposte del volantino Comet sono disponibili in esclusiva assoluta sullo store online.