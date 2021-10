Continua senza sosta l’aumento prezzi dei carburanti. Una situazione difficile dove in sole 24 ore benzina e diesel sono diventati intoccabili. Purtroppo si prevede una vera e propria strage. Infatti sono ormai troppe le famiglie sul lastrico. Molti non riescono più ad arrivare alla fine del mese e questa situazione si sta riversando anche sul costo di energia e gas oltre a trasporti e generi alimentari. A denunciare una situazione insostenibile è stata l’Adiconsum, ma finora sembra che nessuno ci senta.

Aumento prezzi: carburanti alle stelle per un nuovo aumento in sole 24 ore

Parliamo di 390 euro in più all’anno stimati, dopo l’ultimo aumento prezzi dei carburanti che ha visto, in sole 24 ora, salire alle stelle il costo al litro di diesel e benzina. A rivelare questa situazione difficile è l’Osservaprezzi del Mise che raccoglie i dati comunicati dai gestori ed elaborati dal Quotidiano Energia.

Ecco quanto ha denunciato Adiconsum in merito a questo nuovo aumento prezzi di diesel e benzina che prevede una strage:

“Oggi benzina e gasolio costano rispettivamente il 23,4% e il 24,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Un rincaro che si ripercuote non solo sui costi di rifornimento ai distributori, ma sui listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti che risentono del rialzo dei carburanti. Basti pensare che in Italia l’85% della merce trasportata viaggia su gomma, e i costi di trasporto incidono sui prezzi finali praticati ai consumatori. Il Codacons ha fatto un appello al premier Mario Draghi affinché, dopo il decreto sugli aumenti delle bollette di luce e gas, il governo intervenga anche su benzina e gasolio, tagliando le accise anacronistiche che ancora oggi gravano sui carburanti e riducendo l’Iva“.

Ultimo aggiornamento prezzi diesel e benzina

Ma quali sono i prezzi di diesel e benzina aggiornati all’ultimo aumento? Li ha elencati un recente articolo del Corriere della Sera:

“Il prezzo medio della benzina in modalità self arriva a 1,728 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,726 e 1,738 euro (no logo 1,709). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, sale a 1,588 euro al litro con le compagnie posizionate tra 1,586 e 1,598 euro (no logo 1,572). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio cresce a 1,863 euro con picchi a 1,939 euro (no logo 1,757). La media del diesel va a 1,731 euro con un prezzo massimo di 1,803 euro (no logo 1,622). I prezzi del Gpl vanno da 0,807 a 0,823 euro (no logo 0,793). In crescita anche il prezzo medio del metano auto, che si posiziona tra 1,538 e 1,884 euro al litro (no logo 1,553)“.