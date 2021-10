Quando si tratta di acquistare numeri di cellulare particolari o SIM VIP, sono disponibili due opzioni. Puoi ottenerlo da un negozio o da siti web online, come Ebay.

I numeri VIP sono diversi dalle normali digitazioni a cui siamo abituati. Questi possono essere considerati in edizione limitata. Un numero di cellulare Premium è diverso perché ha una sequenza speciale. Questo è uno dei motivi per cui è così difficile ottenere numeri di cellulare particolari da un negozio di telefonia mobile.

Prima, i numeri VIP erano usati solo da personaggi famosi, celebrità, politici, uomini d’affari e altre persone importanti. Ma oggi sono popolari anche tra la persone comuni. Ciò ha automaticamente aumentato la richiesta di numeri di cellulare facili da ricordare.

I numeri di cellulare VIP sono disponibili per tutti gli operatori di telecomunicazioni in genere. Ma c’è un problema. Invece di venderlo direttamente ai clienti, lo vendono tramite venditori di terze parti come Amina Bazaar o Ebay.

Scelta limitata

Quando si tratta di acquistare numeri da negozi fisici, non hai abbastanza opzioni tra cui scegliere. La maggior parte dei negozi di telefonia ha una selezione limitata di numeri, che è uno dei maggiori problemi con i rivenditori. Ma le cose cambiano quando fai acquisti online. L’ampia selezione di numeri di cellulare VIP ti consente di scegliere il numero di cellulare che preferisci.

Problemi di porting

Un altro problema affrontato dagli acquirenti è legato alla portabilità del proprio numero di cellulare. Quando acquisti un numero premium, devi visitare fisicamente un negozio nelle vicinanze per completare il processo di portabilità. In altre parole, non è possibile eseguire il processo di porting da casa.

Ma quando acquisti un numero di fantasia da Amina Bazaar o Ebay, non devi affrontare tali problemi. Una volta acquistato un nuovo numero di cellulare, spetta al sito completare il processo di portabilità e consegnare il tuo numero a casa tua.