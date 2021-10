IPTV e abbonamenti: scoperti utenti in Italia, multe a partire da 1000 euro

Il mondo della pirateria e IPTV non dorme ormai più sogni tranquilli, visto che la Guardia di Finanza è perennemente sulle tracce dei server. Più volte le organizzazioni sono state smantellate dalle forze dell’ordine, le quali stanno continuando con le loro indagini ad ampio raggio.

L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimo e facile da usare essendo protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attuale, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.

IPTV: ora la Guardia di Finanza ha fatto bingo, beccati 240 persone in possesso degli abbonamenti illegali

Sembrava impossibile beccare così tante persone in una sola volta ed invece è quello che è capitato grazie alle indagini della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle avrebbero infatti individuato un server che conteneva la cifra di 240 persone, le quali erano tutte di Piacenza e provincia. Ora, oltre ad aver chiuso il server, la Guardia di Finanza provvederà ad elevare delle sanzioni, con multe che partiranno almeno da una cifra di 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.