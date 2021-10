Telegram, una piattaforma messenger per smartphone e computer divenuta famosa negli ultimi anni, ha superato il traguardo di 1 miliardo di installazioni tramite il Google Play Store. Pertanto, l’applicazione ha ricevuto download per oltre un miliardo di volte dai proprietari di dispositivi Android.

Uno dei successi di Telegram è stata l’innovazione delle funzionalità presenti sulla piattaforma e i down recenti di WhatsApp, re della messaggistica. I problemi della piattaforma di proprietà di Facebook hanno spinto gli utenti ad utilizzare un’altra app, la quale scelta è ricaduta proprio su Telegram.

Telegram sta riscuotendo molto successo su Android e iOS

Il progetto Telegram è stato lanciato da Pavel Durov nel 2013. Questo messenger gratuito consente di scambiare messaggi di testo e file multimediali, organizzare videochiamate di gruppo per 1000 spettatori, condurre chat vocali con milioni di ascoltatori e altro ancora.

È importante notare che 1 miliardo di installazioni tramite Google Play non riflette il numero totale di download di Telegram. Il fatto è che l’applicazione è disponibile anche per dispositivi Apple iOS, personal computer con sistemi operativi Windows, macOS e Linux.

Il messenger è molto popolare tra gli utenti russi. Secondo i dati rilasciati di recente, Telegram genera più traffico in Russia rispetto a Facebook e WhatsApp messi insieme: 6,8% contro appena lo 0,5%.

Il recente fallimento globale dei servizi di Facebook ha portato al fatto che in una sola sera il pubblico di Telegram è cresciuto di 70 milioni di utenti. “Ieri, Telegram ha registrato una crescita record nelle registrazioni e nell’attività degli utenti. Il tasso di crescita giornaliero di Telegram ha superato la norma di un ordine di grandezza e in un giorno abbiamo accettato più di 70 milioni di rifugiati da altre piattaforme’, ha affermato Pavel Durov, il fondatore di Telegram, durante il down di WhatsApp.