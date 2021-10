Chi ama guidare molto deve fare i conti con prezzi sempre più alti per benzina e gasolio. Google sta rispondendo alla tendenza e introducendo una nuova funzionalità in Google Maps che può farti risparmiare denaro percorrendo un percorso che consuma meno carburante. Questa può anche essere una buona opzione per le auto elettriche.

A volte devi solo percorrere un percorso leggermente diverso per risparmiare notevolmente carburante. Con l’aiuto dell‘intelligenza artificiale e l’inclusione di molti fattori, Google sta ora avviando una nuova navigazione che suggerisce un percorso per risparmiare carburante in Google Maps. Utilizzando il display esteso, puoi vedere direttamente in base al tuo percorso quanto carburante risparmieresti se prendessi un percorso diverso e quanto tempo impiegheresti in più,

Google Maps: la funzione arriverà in Europa nel 2022

In futuro continuerai a vedere i percorsi grigi come percorsi alternativi, ma ora verrà visualizzato anche un piccolo foglio, che mostra che questo percorso può essere guidato in modo particolarmente economico. Allo stesso tempo, puoi anche vedere quanto carburante può essere risparmiato rispetto all’altro percorso e se varrebbe la pena il tempo necessario per farlo.

Poiché Google Maps sostanzialmente osserva e analizza tutto il traffico in tempo reale, puoi anche visualizzare altri percorsi in orari diversi, anche se in realtà hai sempre la stessa destinazione. Se ti attieni al percorso, puoi risparmiare molti soldi nel corso dell’anno. Ovviamente Google vuole anche proteggere l’ambiente e ridurre le emissioni di CO2.

Negli USA la nuova funzione sarà lanciata subito ed è già stata attivata in Google Maps. La funzione arriverà anche in Europa nel 2022. Non sappiamo ancora una data precisa.