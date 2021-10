Se hai mai partecipato a una sessione di trasmissione in diretta di Instagram, probabilmente sei consapevole di quanto possa diventare disordinato quando sono coinvolte più persone. Di solito ci vuole un po’ di tempo prima che tutti i partecipanti si sincronizzino, risolvano eventuali problemi di audio o connessione e infine inizino la sessione per davvero.

Questo è esattamente il problema che Instagram sta cercando di risolvere con una nuova funzionalità in arrivo chiamata ‘modalità pratica‘. Permetterà a tutti nella trasmissione in diretta di prepararsi prima di andare finalmente in diretta per i follower. In questo modo, puoi impostare l’illuminazione, il suono e assicurarti di avere una buona ricezione per evitare situazioni imbarazzanti all’inizio e durante il resto della sessione.

A quanto pare, attivare la modalità pratica sembra essere molto semplice. Una volta che vai alla scheda LIVE, ottieni due opzioni: Pubblico e Pratica, e scegli semplicemente quella che ti serve. Instagram afferma che la funzione sarà presto disponibile sulla piattaforma di social media.

La funzione è disponibile per i creatori in questo momento, quindi assicurati di avere la tua app Instagram aggiornata se prevedi di trasmettere presto in diretta. Naturalmente, altre piattaforme come YouTube, ad esempio, hanno una funzione di pianificazione da molto più tempo. Anche altri come TikTok e Facebook ne hanno avuto uno per un po’, quindi sembra che Instagram sia un po’ in ritardo.

Di recente, come tutti sapranno, la piattaforma di proprietà Facebook è stata coinvolta in un periodo di down che negava l’utilizzo da parte degli utenti. Al momento, sembra che tutto sia stato risolto.