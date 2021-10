Le ultime notizie, ma soprattutto gli ultimi dati inerenti alle vendite, mostrano che lo smartphone Android tra i più acquistati ultimamente appartiene ad Oppo. Si tratta di Oppo A53 5G, smartphone medio di gamma con caratteristiche davvero interessanti.

Oppo A53 5G alimentato dal chipset Dimensity 720

La vera novità di Oppo A53 5G è che è alimentato dal chipset Dimensity 720 di Media Tek. Questo non solo darà un importante supporto al 5G, ma aumenta le prestazioni di questo nuovo device. Un ottimo risultato se pensiamo al chipset Snapdragon 460 che alimenta l’A53 e l’A53S non facendoli brillare per velocità e fluidità.

Sebbene la capacità della batteria risulta inferiore per questo nuovo device, 4000 mAh contro i 5000 dei precedenti, Oppo non manca di eccellere sotto altri aspetti.

Nuove caratteristiche per un device che aggiorna il suo nome

Sul retro troviamo tre fotocamere da 16+2+2 MP. Per videochiamate e selfie perfetti troviamo una fotocamera frontale da 8MP. Nella versione precedente le tre fotocamere erano da 13MP e quella frontale da 2MP. Un bel passo in avanti.

Oppo A53 5G ha uno schermo FullHd+ da 6,5” con una risoluzione 1080×2400. Questo regalerà all’utente fluidità e colori vivaci con una risoluzione di tutto rispetto.

Viene ufficialmente fornito nelle due varianti da 4 GB o da 6 GB di RAM. Unica soluzione invece per la memoria interna da 128 GB, ma non espandibile. Questa scelta non è piaciuta a tutti, soprattutto agli amanti della fotografia e dei ricordi da conservare

Oppo A53 5G è dual sim. Dotato di Android 10 funziona sempre con Color OS 7.2. Anche il prezzo non è niente male: 1299 CNY che al tasso attuale corrispondono a 198 dollari. Quindi questo nuovo smartphone costa circa 162 €. Cosa alquanto improbabile visti i regolari aumenti di prezzo che subiscono questi device provenienti dalla Cina.