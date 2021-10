A partire dal 7 ottobre 2021, alcuni nuovi clienti ricaricabili Vodafone che provengono da determinati operatori potranno attivare l’offerta Special Giga a 7,99 euro al mese nei negozi aderenti.

Come già anticipato lo scorso anno, la Special Giga prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa;

1000 sms verso tutti i numeri nazionali;

70 GB di traffico internet mobile in 3G e 4G;

Servizio Digitale e assistenza digitale 24 ore su 24 inclusi;

Servizio di reperibilità Call me e Recall incluse;

Ascolto della segreteria telefonica;

Ecco i dettagli dell’offerta

Si chiama anche Special GB (20+50 GB) perché prevede 20 GB al mese di traffico dati e altri 50 GB al mese di traffico dati senza costi aggiuntivi per arrivare ogni mese a 70 GB totali.

E’ disponibile anche l’opzione Prova Vodafone nelle versioni Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese e Special Minutes 20 GB a 11,99 euro al mese, oltre che la Special GB a 7,99 euro al mese.

Prova Vodafone include il costo di attivazione, il costo della nuova sim ricaricabile e il primo mese dell’offerta tariffaria che si attiva sulla linea mobile. E’ previsto un costo di attivazione di 5 euro.

Vodafone Special Giga è attivabile dal 7 ottobre 2021, salvo eventuali variazioni, per i nuovi clienti che attivano una nuova sim ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del numero se provenienti da iliad, FastWeb, LycaMobile e altri operatori virtuali. Sono esclusi Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, il secondo marchio che ho. Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

Questo pacchetto è stato proposto dall’operatore anche ad alcuni clienti Vodafone che sono stati interessati dalle ultime modifiche di contratto unilaterali e ad alcuni ex clienti che avevano precedentemente lasciato consensi commerciali per essere ricontattati.

Per le nuove attivazioni SIM Vodafone effettuate dal 19 aprile 2020, di default è attivato il piano base Vodafone 25 New, la cui particolarità è quella di avere alcuni servizi inclusi nella tariffa e non disattivabili.