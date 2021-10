WhatsApp: spiare così il vostro partner è legale al 100%, ecco il trucco

Tempo fa si parlava insistentemente dei vari trucchi che potevano essere utilizzati per spiare le persone su WhatsApp dentro le loro conversazioni. Ciò rappresentò motivo di grande timore per gli utenti, soprattutto quelli più esperti, poiché la propria privacy resta preziosa più di ogni altra cosa.

Molti utenti evitavano infatti di utilizzare WhatsApp o magari di fare discorsi più articolati al Suo interno proprio per paura. Fortunatamente in breve tempo tutte le applicazioni che permettevano di spiare le persone, previo pagamento mensile, sono state dismesse. Ad oggi neanche una di quelle funziona ancora, proprio a contrassegnare il grande impegno di WhatsApp in questa sorta di campagna di pulizia. Chiunque si serve della celebre applicazione di messaggistica al giorno d’oggi può quindi stare tranquillo al 100%. Stando però le parole di alcuni utenti soprattutto su alcuni forum, esisterebbe una nuova applicazione. Questa sarebbe in grado di andare a spiare le persone su WhatsApp ma senza essere troppo invasiva come i vecchi applicativi.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete spiare i movimenti di chiunque

Quello che tanti stavano aspettando sembra essere ora finalmente possibile: potrete conoscere tutti gli orari di accesso e di uscita dalla chat di chiunque voi vogliate. Il tutto ovviamente per quanto concerne WhatsApp, utilizzando un’applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker.

Tutto quello che dovrete fare sarà scaricare il contenuto e lasciarlo attivo in background, selezionando uno o più utenti di cui vorrete ricevere queste informazioni. Vi arriverà quindi una notifica ogni qualvolta la persona da voi spiata sceglierà di entrare o uscire dalla chat.