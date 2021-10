Gli sconti attivati da expert possono davvero far impazzire gli utenti, i prezzi sono sempre più bassi, e garantiscono un livello di risparmio tale da far sognare coloro che da parecchio tempo avrebbero voluto risparmiare sugli acquisti, non sulla qualità generale.

Spendere poco con expert è assolutamente molto semplice, l’unica cosa da fare è decidere se recarsi in negozio, o online sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che per un acquisto completato tramite l’e-commerce, è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dall’ordine).

Expert: queste offerte sono molto interessanti

Expert non ha voluto forzare particolarmente la mano con i proprio sconti, per questo motivo ha deciso di racchiudere all’interno della campagna promozionale, buone riduzioni, applicate al massimo sulla fascia medio-alta della telefonia mobile. Il modello più costoso, e performante, dell’intero volantino, è Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro, ed è davvero molto interessante.

Le alternative sono tutte più economiche, da non perdere infatti i vari Realme 8, Oppo A54, Xiaomi redmi Note 9 Pro, Wiko Power U10, Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy S20 FE, Motorola Moto E7 Power, Galaxy A22 e similari.

Come anticipato, ricordiamo che ogni singolo modello viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed assolutamente disponibile nella variante no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico, ed in genere sono più tempestivi. Scoprite il volantino Expert nel dettaglio, aprendo le pagine che potete trovare sul sito ufficiale.