L’operatore virtuale ho. Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta mobile. In particolare, si tratta dell’offerta denominata ho. 7,99 120 GB la quale, come suggerisce il nome, offre un elevato quantitativo di giga di traffico dati ad un costo inferiore ai 10 euro al mese.

ho. Mobile lancia la nuova offerta ho. 7,99 120 GB per gli ex clienti

L’operatore virtuale di Vodafone, come già accennato, ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta molto interessante e caratterizzata da un basso costo e numerosi Giga per navigare. L’offerta in questione è la ho. 7,99 120 GB e offre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS senza limiti e ben 120 GB di traffico dati con connettività 4G e con una velocità massima di 30 Mbps e sono inoltre inclusi 4.4 GB in Roaming nell’Unione Europea.

Tuttavia, si tratta di un’offerta mobile non rivolta a tutti. La promo di ho. Mobile è infatti riservata agli ex clienti e non ai nuovi clienti (solitamente provenienti da operatori come Iliad, Fastweb e altri MVNO (Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni e Lycamobile).

Gli ex clienti coinvolti verranno avvisati dall’operatore tramite un SMS. Il testo presente nel messaggio, in particolare, è il seguente:

“120 Giga, minuti e sms illimitati verso tutti a soli 7.99 Euro al mese con costo di attivazione + SIM a soli 0.99 Euro? First reaction: ho.! No, non e’ un meme, ma la prima reazione alla scoperta della nuova offerta Flash di ho. Mobile, valida fino al 22 ottobre per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e alcuni altri operatori virtuali. Scopri dettagli e costi di questa e delle altre offerte disponibili su: www.ho-mobile.it. Non fartele scappare! Puoi gestire in qualsiasi momento i consensi andando nella sezione Privacy Policy sul nostro sito”.