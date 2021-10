Covid e controlli: D-Link e la sua telecamera da screening con intelligenza artificiale

D-Link ha annunciato il lancio della sua nuovissima telecamera per lo screening di gruppo della temperatura. La DCS-9500T è un kit smart per lo screening della febbre, completo di telecamera termografica a doppio obiettivo, calibratore a corpo nero e software di gestione.

In concomitanza con gli sforzi in atto in tutto il mondo per monitorare lo sviluppo di COVID-19, la DCS-9500T combina la tecnologia di imaging termico con l’AI per identificare se una persona presenta temperature elevate e lancia automaticamente l’allarme nel caso in cui questa venga rilevata. Progettata specificamente per il monitoraggio di aree ampie e trafficate – come scuole, fabbriche, uffici, aeroporti o ospedali – la tecnologia fornisce un rapido rilevamento della temperatura superficiale della pelle per un massimo di 30 persone contemporaneamente con una precisione >0,3°C.

Il dispositivo all-in-one per lo screening della febbre comprende una termocamera ad alta precisione con obiettivo termico grandangolare, oltre a un sensore termico microbolometro IRFPA 400×300 non raffreddato e ad alta risoluzione, che consente di ottenere immagini termiche nitidissime e risultati precisi quando si identificano soggetti con una temperatura elevata. Insieme al sensore di imaging ottico Full HD, la termocamera è in grado di creare eccezionali riprese di alta qualità che sovrappongono visioni sia termiche che ottiche in un’unica immagine.

La DCS-9500T è dotata di un’esclusiva tecnologia basata sull’AI, che fornisce una precisione di grado medico in tempo reale di ±0,3°C, nonché di una tecnologia di riconoscimento facciale intuitiva, integrata nel software di gestione completo.

La soluzione per lo screening della febbre è compatibile con ONVIF, il che ne facilita l’integrazione nei sistemi esistenti. Inoltre, la telecamera include il supporto PoE, rendendola ancora più flessibile per una facile installazione in spazi più ampi come università, aeroporti e ospedali.

Le caratteristiche del Kit videocamera per lo screening di gruppo della temperatura DCS-9500T includono: