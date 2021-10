Samsung ha fatto un buon lavoro aggiornando i suoi smartphone. Sebbene alcuni smartphone più vecchi stiano impiegando più tempo rispetto alle lineup prioritarie dell’azienda, dobbiamo dire che in passato non ci saremmo aspettati alcun aggiornamento per uno smartphone di fascia bassa di un’azienda coreana. La società ha cambiato le sue filosofie sugli aggiornamenti e sta facendo un altro passo lanciando l’aggiornamento di Android 11 per il Galaxy A02s.

Non sappiamo se questo dispositivo sarà idoneo per Android 12. Tuttavia, Samsung può ancora sorprenderci nel prossimo anno. Fino ad allora, gli utenti potranno usufruire di questo firmware One UI 3.1 basato su Android 11 fornito con l’ultima patch di sicurezza di settembre 2021. Inoltre, viene fornito con l’intero set di modifiche One UI 3.0 come nuovi elementi e funzionalità dell’interfaccia utente.

Galaxy A02s sta ora ricevendo Android 11: dubbi per Android 12

L’aggiornamento porta anche le funzionalità di Android 11. La nuova build è attualmente in fase di rilascio in Russia e porta la versione del firmware A022GDXU2BUI3. Tuttavia, ci aspettiamo che Samsung espanda il lancio in più regioni nei prossimi giorni, a meno che nel frattempo non venga fuori un bug critico.

Se sei un cittadino russo e non hai ricevuto l’aggiornamento ad Android 11, puoi accedere alle Impostazioni del telefono. Naviga nel menu Aggiornamento software e verificalo manualmente. È probabile che l’aggiornamento venga implementato in modo graduale, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni per raggiungere tutte le unità idonee.

Il Galaxy A02s include il Qualcomm Snapdragon 450, che sebbene obsoleto può eseguire app leggere senza problemi. Il dispositivo sfoggia uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici con una tacca a goccia e una risoluzione di 1.600 x 720 pixel. Il dispositivo ha fino a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a seconda della regione.