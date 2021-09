Dopo la morte di Tokyo e la sua separazione forzata da Rio, sembra che con i nuovi episodi de La Casa di Carta 5 dovremo dire addio a un’altra coppia. Continuano i colpi di scena di una delle serie TV più acclamate dalla critica e apprezzate dal pubblico di tutto il mondo. Netflix ovviamente dà molto spazio a qualsiasi ipotesi in merito al futuro dei protagonisti di questo titolo. Infatti, sembra proprio incalzare queste “profezie” attraverso clip esclusive che innescano diversi dubbi sul futuro della banda e del Professore.

La Casa di Carta 5: gli ultimi episodi riveleranno il futuro di una coppia amata

Purtroppo (attenzione spoiler) nell’ultimo episodio dei 5 che compongono la prima parte de La Casa di Carta 5 abbiamo dovuto dire addio a uno dei membri più amati della banda. Si tratta di Tokyo che, dopo essere stata braccata dal nemico e crivellata di colpi, decide di farsi saltare in aria. Ovviamente non da sola, ma con Cesar Gandìa, il perfido leader della sicurezza che, alla fine della quarta stagione, aveva ucciso la sua amica Nairobi.

Questo evento ha lasciato Rio nella disperazione più totale e dovrà così affrontare gli eventi futuri da solo, lontano dal suo amore. Sembra però che le brutte sorprese non siano finite. Infatti, nel nuovo teaser della seconda parte de La Casa di Carta 5 pare siano state velatamente annunciate altre morti.

Chi saranno i prossimi a essere separati? Che sia la morte di uno dei due o il destino degli eventi che li ha fatti litigare, molti ipotizzano Denver e Stoccolma. Nella prima parte de La Casa di Carta 5, se in un primo momento sembravano aver risolto le incomprensioni lasciate in sospeso nella quarta stagione, alcuni eventi hanno complicato le cose.

Denver non riesce ad accettare il comportamento di Stoccolma volto a giustificare continuamente Arturito, padre biologico del piccolo Cincinnati. Inoltre proprio Stoccolma, dopo avergli sparato mettendolo in condizioni critiche, comincia a vivere un senso di colpa che non la fa più essere lucida.

Infine, la dichiarazione d’amore di Manila per Denver non ha di certo semplificato le cose in una quinta stagione, quella de La Casa di Carta, che promette tante nuove sorprese. Non ci resta che attendere il 3 dicembre 2021 quando Netflix renderà disponibile il gran finale agli abbonati del suo servizio streaming on demand.