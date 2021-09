Una clip esclusiva pubblicata da Netflix su La Casa di Carta 5 rivela un colpo di scena spaventoso. Un evento sta sovvertendo gli equilibri e il piano della rapina nella Banca di Spagna. Dopo quanto accaduto e la triste perdita di un loro componente, ora si trovano a dover prendere decisioni alquanto importanti sull’esito della vicenda. Cosa sta succedendo? Qual è la cosa che li sta spaventando? Scopriamolo insieme in questo articolo e nella clip esclusiva di Netflix.

La Casa di Carta 5: un nuovo dettaglio emerge da una clip esclusiva Netflix

Netflix ha svelato pochi minuti delle nuove puntate della seconda parte de La Casa di Carta 5. C’è molta attesa perché segneranno il finale di stagione di una delle serie TV più apprezzate, amate e richieste al mondo.

Tutto ci ha portati qui. Dal #TUDUM una clip esclusiva della seconda parte della stagione 5 de La Casa di Carta, in arrivo il 3 dicembre. pic.twitter.com/HH1vwnbirz — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

L’uscita della seconda e ultima parte della quinta stagione de La Casa di Carta è stata annunciata per il 3 dicembre 2021. Ovviamente Netflix non può perdersi questo intervallo di tempo senza rilasciare qualche scoop o informazione capaci di suscitare l’interesse del pubblico.

Così ha colto l’opportunità di proporre questa nuovissima clip durante il suo evento TADUM. Questi brevi ma intensi minuti hanno rivelato un dettaglio incredibile. Cosa sta succedendo? Il Professore è scomparso e i superstiti della banda devono decidere che piano attuare per portare a casa la pelle e anche l’oro ovviamente.

Una situazione che sta lasciando tutti con il fiato sospeso anche perché, solo qualche giorno fa, La Casa de Papel aveva rilasciato un teaser degli utlimi episodi della seconda parte de La Casa di Carta 5. In questo video si evince in modo chiaro che altri protagonisti verranno uccisi prima del gran finale di questo titolo.

Restiamo quindi in attesa degli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 che riveleranno il destino della banda e del Professore compresi i loro nemici. Nel frattempo rimanete sintonizzati qui su Tecnoandroid per ricevere le ultimissime novità in anteprima.