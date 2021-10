Nonostante la diffusione di HarmonyOS 2.0 si ancora in corso, Huawei sta pensando al futuro dei propri servizi. Il colosso cinese sta lavorando allo sviluppo di HarmonyOS 3, la nuova versione del sistema operativo proprietario.

La conferma arriva direttamente da un impiegato del brand che ha postato la notizia sui propri account social media. Nel post si legge che l’azienda sta sviluppando la prossima iterazione di HarmonyOS. Inoltre, lo sviluppo si troverebbe già nelle fasi finali, tanto che il debutto potrebbe arrivare a breve con tanto di annuncio che si terrà presto.

Purtroppo, al momento non si hanno conferme sulla veridicità di queste informazioni, ma il tutto sembra molto plausibile. Infatti, il brand cinese ha già pianificato un importante evento il prossimo 24 ottobre. Si tratta della Huawei Developer Conference (HDC), conferenza dedicata agli sviluppatori, quindi scenario perfetto per il debutto di HarmonyOS 3.

Huawei si appresta a svelare al mondo il nuovo HarmonyOS 3

Anche HarmonyOS 2.0 ha fatto il proprio debutto nello stesso periodo dello scorso anno durante la Huawei Developer Conference. A distanza di un anno, considerando anche la presenza del sistema operativo su tantissimi device del produttore, i tempi sono maturi per un’evoluzione dell’OS.

Ricordiamo che HarmonyOS è concepito per essere un sistema in grado di adattarsi a vari dispositivi. Può essere usato su smartphone, tablet, tecnologie IoT e smart device come TV. I device più recenti su cui è presente il sistema sono i Huawei Nova 9 e molti altri arriveranno ancora.

Infatti, il produttore ha superato i 120 milioni di device aggiornati con HarmonyOS ed entro la fine dell’anno spera di raggiungere i 300 milioni. La conferenza HDC permetterà di fare il punto sulla situazione e scoprire maggiori dettagli su HarmonyOS 3.