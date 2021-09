Apple ha da poco presentato la nuova famiglia iPhone 13. ad un primo sguardo, i device della mela rappresentano un interessante passo avanti rispetto alla generazione precedente. Le migliorie apportate dal produttore sono soprattutto sul design e sulle funzionalità dei terminali.

Tuttavia, per scoprire quali sono le sorprese che i device di Cupertino nascondono, i ragazzi di iFixit hanno deciso di analizzare più nel dettaglio un iPhone 13 Pro. Come al solito, è stato effettuato il tardown completo del dispositivo per poter ammirare le componenti interne.

Dall’analisi effettuata, iFixit ha attribuito un punteggio di 5 su 10 alla facilità di riparazione del dispositivo. Il punteggio non raggiunge la sufficienza nonostante alcune scelte progettuali che favoriscono la riparabilità ma altre che la penalizzano notevolmente.

Riparare il nuovo iPhone 13 Pro non è semplice come più sembrare

Come emerge dallo smontaggio, Apple ha mantenuto alcune feature tipiche dei propri flagship anche su iPhone 13 Pro. L’azienda privilegia la sostituzione di componenti particolarmente critiche come la batteria e il display. Grazie ad aclune soluzioni di assemblaggio/montaggio, accedere a queste due componenti è molto semplice.

Un ulteriore vantaggio è avere componenti interne realizzate in maniera modulare. Questa scelta rende facile la sostituzione e non crea grattacapi ai riparatori. Tuttavia, la situazione si inizia a fare complicata quando la tipologia di viti utilizzate per fissare le componenti aumenta.

Apple ha scelto di non utilizzare la colla per il fissaggio ma sono presenti tante viti diverse che rende necessario un set professionale di smontaggio. Anche il sistema waterproof rende difficile accedere ad aclune componenti, anche se migliora la resistenza generale del device.