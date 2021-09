La funzionalità per il suggerimento dei video più interessanti per ciascun utente YouTube sta per migliorare sensibilmente. Gli sviluppatori stanno sviluppando l’integrazione con Google Assistant per affinare l’algoritmo di ricerca su Android.

È la stessa YouTube a confermare di essere al lavoro su questa nuova tecnologia. Con un video sulla piattaforma, gli sviluppatori invitano gli utenti dotato di un abbonamento Premium a provare la feature.

Basterà selezionare la modalità “Do more with Assistant” per abilitare il nuovo algoritmo di ricerca. Durante la visione di alcuni video su YouTube, sarà possibile aprire la descrizione e scorrere fino a mostrare i suggerimenti riguardanti il video in questione.

YouTube e Google Assistant uniscono le forze per migliorare la fruizione dei contenuti per gli utenti

Questi suggerimenti possono includere film, persone, luoghi e molto altro ancora sempre inerenti e collegati ai video in riproduzione. Cliccando su una di queste schede, si verrà reindirizzati sull’app di Google Assistant che migliorerà la ricerca fornendo nuove informazioni.

Un esempio di utilizzo potrebbe essere quello di riconoscere una determinata canzone o uno specifico artista mentre si sta vedendo il trailer di un film. Le possibilità di applicazione sono infinite e certamente l’integrazione di Google Assistant e YouTube è un passo fondamentale per l’azienda di Mountain View.

Tuttavia, trattandosi di una tecnologia ancora in fase di sviluppo, non tutti i video supportano ancora la novità. Al momento non è chiaro in che modo l’Assistente riesce ad estrapolare le informazioni dai video di YouTube. Molto probabilmente, per i contenuti caricati in futuro sarà necessario utilizzare tag e descrizioni sempre più accurate per migliorare la fase di ricerca.