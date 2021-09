La nuova generazione della famosa vettura di Opel, ovvero Opel Astra, si appresta ad arrivare ufficialmente anche per il mercato italiano. A partire da ottobre sarà infatti possibile ordinarla, mentre le prime consegne sono previste per i primi mesi del prossimo anno. Vediamo qui di seguito le peculiarità che la distinguono.

Opel Astra: ecco i prezzi per il mercato italiano della nuova generazione

Il noto marchio Opel ha presentato l’ultima generazione della sua nota vettura, la quale sarà presto disponibile anche per il mercato italiano. In particolare, la nuova Opel Astra sarà distribuita in diverse versioni sia con motore a benzina, sia con motore diesel e anche in versione ibrida.

Quest’ultima versione potrà contare su un motore elettrico da 180 o 224 CV accoppiato ad un motore 1.6 benzina 4 cilindri da 110 CV. L’autonomia elettrica è di 60 km grazie alla presenza di una batteria da 12.4 kWh. La velocità massima raggiungibile è da 225 km/h e 235 km/h in base alla potenza del motore elettrico.

La nuova vettura targata Opel presenta diverse novità rispetto ai precedenti modelli, soprattutto in ambito estetico. Troviamo ad esempio la nuova calandra, il tettuccio a contrasto e i nuovi gruppi ottici a LED. Anche all’interno non mancano le novità e la tecnologia, con il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, sedili ergonomici AGR e i sistemi ADAS di assistenza alla guida.

La nuova Opel Astra, come già detto, sarà ordinabile in Italia da ottobre ad un prezzo di partenza di 24.500 euro per la versione con motore a tre cilindri turbo benzina da 1,2 litri con 110 CV. Nel 2023 sarà disponibile anche una versione full electric