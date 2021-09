Il valore dei Bitcoin è estremamente variabile e questo la rende una moneta in grado di far guadagnare tanto agli investitori più audaci. Tuttavia, espone gli utenti a gravi rischi e a cospicue perdite.

Ecco quindi che i Bitcoin sono diventati facilmente lo strumento preferito dai truffatori che realizzano i propri tentativi di phishing basandosi sulla criptovaluta. I malintenzionati realizzano email in cui promettono vincite ed investimenti milionari.

Gli utenti devono solo accettare per riscuotere il loro premio o il denaro. Il tutto ovviamente è troppo bello per essere vero ed infatti sono dei tentativi di truffa veri e propri. Gli utenti sono spinti con l’inganno a fornire tutti i propri dati personali.

I truffatori promettono un guadagno da oltre 28 mila euro in Bitcoin

Una volta ottenuto l’accesso ai dati sensibili come numero di carta di credito e le password, i truffatori possono svuotare il conto corrente lasciando i malcapitati sul lastrico. Per evitare di cadere nella trappola del phishing, riportiamo un messaggio ricevuto da un nostro lettore che ce lo ha segnalato:

“Il tuo account ha ricevuto il saldo di seguito, grazie per aver confermato le tue informazioni

Grazie per il tuo interesse per il nostro programma di investimento, abbiamo provato a chiamarti ma non hai risposto, vogliamo che tu sappia che il tuo bonus di investimento è ora pronto per essere pagato.

Prezzo attuale Bitcoin: € 513,524,50

Totale: € 28,142.99

Clicca qui per Conferma ora o Investire di nuovo“

Nel caso in cui un messaggio simile a questo dovesse apparire nella vostra casella di posta elettronica, potete cestinarlo immediatamente senza troppi rimorsi. Si tratta esclusivamente di un tentativo di phishing e, in generale, presta sempre attenzione ai messaggi contenenti vincite in Bitcoin o denaro.