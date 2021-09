Le offerte dedicate ai nuovi clienti WindTre sono state aggiornate e la nuova WindTre DI PIÙ FULL 5G con 100 GB di traffico dati per la navigazione sembra essere l’opzione migliore per tutti coloro che necessitano di soglie abbondanti di minuti, SMS e Giga e che desiderano non andare incontro a spese eccessive per il rinnovo.

L’offerta, infatti, è disponibile a un costo di soli 14,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’Estero

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Le spese dovranno essere saldate tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Passa a WindTre: come attivare l’offerta con 100 GB in 5G!

L’offerta WindTre DI PIÙ FULL 5G può essere richiesta da tutti i nuovi clienti acquistando una nuova SIM. L’operatore permette di completare l’attivazione attraverso differenti modalità. Infatti, i nuovi clienti possono optare per l’acquisto presso uno dei punti vendita dell’operatore; per l’acquisto tramite il sito ufficiale del gestore con spedizione della SIM tramite corriere incluso nel prezzo; o per il pre-ordine della SIM online e il ritiro in negozio.

In tutti i casi si avrà modo di ottenere la tariffa DI PIÙ FULL 5G e tutti i servizi extra inclusi, tra questi: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato, la navigazione hotspot e il servizio di segreteria telefonica.

I servizi aggiuntivi non necessiteranno di alcuna spesa aggiuntiva. L’operatore, anzi, procederà con la disattivazione automatica di tutti i servizi a sovrapprezzo.