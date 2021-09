Lo scorso aprile, Apple ha diffuso iOS 14.5 che includeva la funzione ‘Sblocca con Apple Watch’. Apple lo ha creato per chi, indossando una maschera per il viso, non poteva usare Face ID a causa del volto coperto. Inizialmente, Apple ha apportato una modifica in modo che Face ID potesse determinare quando qualcuno indossava una maschera e aprire automaticamente la schermata Passcode.

Per rendere le cose ancora più semplici, Apple ha creato ‘Sblocca con Apple Watch’ che consente a un iPhone di sbloccarsi automaticamente se l’utente indossa un Apple Watch sbloccato. Ciò non solo impedirebbe alle maschere facciali di costringere gli utenti a inserire i propri passcode più volte al giorno, ma potrebbe anche aver portato diversi utenti di iPhone a esaurirsi e ad acquistare un Apple Watch.

iPhone 13: Apple risolverà la questione con un aggiornamento

Alcuni possessori di smartphone della serie iPhone 13 hanno scoperto che esiste un problema che impedisce loro di utilizzare la funzione ‘Sblocca con Apple Watch’. Questi utenti ricevono una notifica che dice ‘Impossibile comunicare con Apple Watch’. Aggiunge ‘Assicurati che il tuo Apple Watch sia sbloccato e al polso e che il tuo iPhone sia sbloccato’. La notifica offre inoltre agli utenti un’opzione per ‘Annulla’ lo sblocco o per ‘Riprova’.

Apple ha pubblicato una nuova pagina di supporto che dice: ‘Apple ha identificato un problema per cui Sblocca con Apple Watch potrebbe non funzionare con i dispositivi iPhone 13. Ancora più importante, la pagina di supporto spiega che Apple prevede di risolvere il problema in un prossimo aggiornamento del software. Apple aggiunge anche che ‘Fino a quando l’aggiornamento non sarà disponibile, puoi disattivare Sblocca con Apple Watch e utilizzare il tuo passcode per sbloccare il tuo iPhone 13.