Pokémon GO: ad ottobre il videogioco ci delizierà con delle novità “da...

Pokémon GO: ad ottobre il videogioco ci delizierà con delle novità “da brivido”!

Ad Halloween i fantasmi potranno giocare con Pokémon GO Halloween, in costume e gustarsi un evento cinematografico con il film Pokémon: I segreti della giungla. Scopriamo subito tutte le novità in arrivo ad Ottobre.