WindTre si conferma protagonista assoluto nel campo della telefonia. Il gestore arancione ha deciso di proseguire la sua campagna promozionale, dedicata alle tariffe low cost. Anche per proporre un’alternativa ad Iliad ed agli altri gestori virtuali, l’operatore conferma nei suoi listini una delle ricaricabili più popolari degli ultimi tempi: la WindTre Star+.

WindTre sfida Iliad: è ancora a listino la speciale offerta con 100 Giga

La promozione WindTre Star+ rappresenta una delle migliori iniziative con pacchetto completo che prevede soglie di consumo senza limiti ed un prezzo a dir poco competitivo.

Gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 100 Giga per navigare in rete. Il prezzo di questa ricaricabile è molto competitivo: gli utenti spenderanno soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti di WindTre che sottoscrivono questa ricaricabile avranno anche delle condizioni molto stringenti. In aggiunta al costo mensile peri rinnovo della tariffa, gli utenti dovranno versare solo ed esclusivamente una quota di attivazione il cui valore è stimato in 10 euro.

Altra condizione necessaria per la tariffa di WindTre è la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad rappresenta un punto necessario per la sottoscrizione della ricaricabile con 100 Giga. Per la portabilità saranno necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

La WindTre Star+ sarà disponibile presso uno dei punti vendita del gestore in Italia. Allo stato attuale non è possibile richiedere l’attivazione online della seguente promozione.