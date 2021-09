I nuovissimi membri della Oppo Ren6 Series, appena presentati e lanciati dall’azienda orientale sul mercato italiano, sono i protagonisti di una delle competizioni più spettacolari ed amate, la Red Bull Cliff Diving World Series.

La location è sempre la solita, l’appuntamento è a Polignano a Mare, tra il 22 ed il 26 settembre 2021. Atleti di fama mondiale si sfideranno a prendere letteralmente il volo da piattaforme ad altezze da brividi, addirittura superiori ai 20 metri, poste sui balconi dei cittadini.

Per l’occasione, i nuovi arrivati di casa Oppo, appunto gli smartphone Reno6 Pro e Reno6, saranno in pole position per catturare ogni singola espressione e sensazione dei tuffatori, nel corso delle loro performance adrenaliniche.

Oppo Reno6: la famiglia più votata alla creatività

La serie Reno6 (trovate qui la nostra recensione di Oppo Reno6 Pro), è la più votata alla creatività e all’imaging, il cui obiettivo è di trasformare l’utente in un vero e proprio creatore digitale, offrendo nel contempo funzioni di video-ritratto uniche nel proprio genere.

L’attenzione alla innovazione è ciò che caratterizza e contraddistingue aziende del calibro di Oppo e Red Bull, la realtà legata alla tecnologia, ogni giorno lavora per cercare di offrire ai propri utenti la migliore esperienza d’uso di sempre, grazie a dispositivi potenziati e con le tecnologie più all’avanguardia. La stessa attenzione contraddistingue anche il DNA di Red Bull, la quale adotta un approccio pioneristico ed uno spirito di avventura, che promuove eventi spettacolari e fuori dagli schemi.

L’appuntamento, per i fortunati che potranno parteciparvi, è a Polignano a Mare.