In questi ultimi mesi vi è stata una crescita sostanziale del settore dei tablet e infatti ne abbiamo visti arrivare moltissimi, come ad esempio i primi tablet di casa Xiaomi e Realme, ovvero i nuovi Xiaomi Pad 5 e Realme Pad. Anche il colosso sudcoreano Samsung continua la sua produzione di questa tipologia di dispositivi e, nel corso delle prossime settimane, presenterà il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021. Quest’ultimo, in particolare, si è mostrato online in queste ore in alcuni renders realizzati da OnLeaks.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: ecco come sarà secondo OnLeaks

Il noto leaker OnLeaks ha da poco realizzato e pubblicato in collaborazione con il noto sito web 91mobiles alcune immagini renders del prossimo tablet di casa Samsung. Osservando i renders, possiamo quindi notare la presenza di un design piuttosto classico, con le cornici frontali attorno al display simmetriche tra loro. Lo schermo, in particolare, dovrebbe essere un pannello IPS LCD con una diagonale da 10.4 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+.

Il retro del tablet sembra poi essere realizzato con una backcover in metallo e in alto a sinistra è collocato un singolo sensore fotografico, il quale dovrebbe essere da 8 megapixel. Stando a quanto riportato sul sito, il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021 misurerà 246.7 x 161.8 x 6.9 mm e sarà dotato di quattro speaker audio, del jack audio da 3.5 mm per le cuffie e della porta di ricarica di tipo USB Type C. Il tablet dovrebbe essere poi distribuito in due versioni, una solo con supporto al Wi-Fi e una con supporto anche alla connettività LTE.