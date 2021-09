Il sito Web dell’Apple Store è nuovamente online dopo una breve pausa, in occasione dell’arrivo dei nuovi iPhone 13.

Come accade spesso in questi casi, lo store online è stato offline fino a poco prima dell’evento tanto atteso (il lancio ufficiale sul mercato). Apparentemente, questo ha consentito ad Apple di prepararsi all’afflusso notevole di nuovi ordini. Ci è voluto un po’ più del solito per tornare online. I preordini, infatti, sono stati aperti con una manciata di minuti di ritardo. Una volta tornato online, tuttavia, l’e-store non ha riscontrato ulteriori problemi di alcun tipo. L’azienda ha lanciato quattro diversi tipi di iPhone 13: normale, Mini, Pro e Pro Max. I prezzi oscillano dai 700 euro circa fino ad arrivare a più di 1000 euro per il modello più costoso.

iPhone 13 arriva sul mercato: Apple Store tornato online in occasione dei preordini

Alcuni utenti si sono lamentati per i messaggi di errore e gli ordini che non sono stati portati a termine tramite l’app. La versione web, invece, sembra funzionare in gran parte come previsto. L’apertura dei preordini implica non solo che il nuovo smartphone è disponibile tramite l’Apple Store ma anche tramite contratto con i vari operatori telefonici.

Martedì Apple ha presentato i nuovi iPhone durante un evento. Ha affermato di aver notevolmente migliorato le fotocamere, aumentato la durata della batteria e aggiunto nuove funzionalità sia alla versione Pro che per la versione standard. Ha anche mostrato il nuovo Apple Watch Series 7, che normalmente arriva sempre insieme ai nuovi iPhone. Quest’anno però – presumibilmente a causa di problemi di produzione – le date di lancio sono ancora incerte.