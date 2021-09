L’attesa sembra ormai breve: entro la fine dell’autunno Google procederà con il lancio ufficiale dei suoi top di gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro. I due dispositivi sono prossimi al debutto e l’hype è ormai alle stelle.

Il colosso ha già dato modo di scoprire il design dei due smartphone previsti tramite un breve video condiviso in questi ultimi giorni. Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro appaiono per pochi istanti nelle loro varie colorazioni svelando quello che per molti potrebbe essere un indizio importante circa la data nella quale si terrà l’evento di presentazione. A quanto mostrato da Google sono da aggiungere le innumerevoli indiscrezioni riguardanti le specifiche tecniche dei dispositivi. Buona parte delle notizie trapelate in rete sembra aver trovato conferma: ecco, dunque, tutti i particolari attualmente conosciuti dei due dispositivi!

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro spiazzeranno i rivali: ecco i dettagli!

A dar conferma alle indiscrezioni emerse fino ad ora è il portale XDA secondo il quale i due top di gamma di casa Google avranno un display da 6,7 pollici con refresh rate variabile a 120 Hz e un comparto fotografico a tre sensori con un principale da 50 Megapixel, un grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo da 48 Megapixel. Il modulo fotografico sarà inserito in una sezione particolarmente evidente dei dispositivi poiché rialzata rispetto alla scocca che va a costituire il retro degli smartphone.

Come più volte anticipato, i dispositivi saranno alimentati dal nuovo SoC Google Tensor e la batteria sarà da 5000 mAh, sarà presente anche la funzione Battery Share.

I due dispositivi saranno disponibili in colorazioni differenti, tra queste vi saranno un modello in oro e uno in arancione. La data di lancio non è stata ancora annunciata e le informazioni a riguardo continuano a essere poco chiare. Alcune voci ritengono il 14 ottobre la data nella quale Google terrà il suo evento, altre affermano invece che potrebbe essere possibile assistere alla presentazione entro la fine del mese di settembre.