Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono apparsi in un breve spot condiviso dalla stessa azienda che, tramite alcuni suggerimenti ben nascosti, coglie l’occasione per fornire indizi su quella che potrebbe essere la data di presentazione.

Il video mostra per la prima volta i due dispositivi dal vivo e si sofferma su quelli che saranno i punti di forza dei top di gamma.

Google Pixel 6 e 6 Pro appaiono dal vivo in un video condiviso dal colosso!

Martedì 19 ottobre 2021 potrebbe essere la data scelta dal colosso di Mountain View per l’evento di presentazione dei suoi nuovi top di gamma. A sostenere l’ipotesi vi è il ricorrere della data in questione in più frame del video ufficiale pubblicato da Google.

La clip svela i due dispositivi nelle loro varianti: il Google Pixel 6 appare in arancione mentre il 6 Pro nella colorazione oro e bianco. Il design suggerito dai precedenti leak è nuovamente confermato dal video che permette di riporre maggiore attenzione alle novità introdotte dal colosso che, con i suoi nuovi smartphone, offrirà al pubblico dei dispositivi originali e soprattutto innovativi. Infatti, il comparto fotografico, come già previsto, risulta collocato in una porzione rialzata della scocca posteriore e la parte frontale appare costituita da un display ampio con cornici essenziali e un foro centrale nel quale è riposta la fotocamera frontale.

La ripetuta apparizione del martedì 19 come data indicata dalla schermata principale dei dispositivi mostrati in video lascia supporre che, proprio martedì 19 ottobre, potrebbe tenersi l’evento di lancio dei dispositivi ma non ci sono ancora conferme a riguardo.

Le indiscrezioni avevano inizialmente sostenuto che tra le intenzioni di Google vi era quella di annunciare i top di gamma il 13 settembre, 24 ore prima dell’arrivo dei nuovi iPhone 13. La notizia è ora smentita ma mancano informazioni ufficiali circa l’effettivo arrivo dei due smartphone, che potrebbero essere accompagnati anche dal debutto del primo smartwatch Google.