A partire da oggi, i proprietari di Switch che aggiornano la propria console Switch al software più recente possono associare un dispositivo Bluetooth wireless alla Switch. Per fare ciò, i proprietari di Switch devono scaricare l’ultima patch del firmware. Da lì, possono trovare un’opzione Audio Bluetooth nella pagina Impostazioni di sistema. Dopo aver selezionato ‘Accoppia’, la Switch cercherà un dispositivo audio Bluetooth disponibile e si collegherà ad uno di essi quando lo troverà.

La Switch può essere sincronizzata solo con un dispositivo audio alla volta, ma può salvare fino a 10 dispositivi sul sistema. L’ultimo aggiornamento del firmware include anche la possibilità di aggiornare il software sul dock Switch, ma solo i nuovi dock con porta LAN inclusi con il modello Switch OLED.

Nintendo Switch: aggiornate subito la console con firmware recente

Va notato che quando è associato a un dispositivo audio Bluetooth, è possibile collegare alla Switch solo due controller wireless alla volta. Il collegamento di un controller wireless aggiuntivo disconnetterà il dispositivo audio Bluetooth. Inoltre, i microfoni Bluetooth non sono compatibili con lo Switch.

Il limite del controller wireless potrebbe essere un motivo per cui Nintendo non ha mai abilitato questa funzione audio sul dispositivo di quattro anni fa. Di conseguenza, alcuni proprietari di Switch hanno fatto ricorso ad adattatori di terze parti per collegare le proprie cuffie Bluetooth alla Switch.

Ora che l’aggiornamento è disponibile, puoi connettere liberamente i tuoi Apple AirPods o qualsiasi altro dispositivo audio Bluetooth che utilizzi quotidianamente. Non c’è una lista di dispositivi compatibili poichè qualsiasi hardware dovrebbere andare bene.