Oggi Wear OS 2.0 funziona ancora su un certo numero di smartwatch, ma sarà presto messo in ombra da Wear OS 3.0.Non accadrà subito perché non tutti i dispositivi possono eseguire la nuova versione del sistema operativo Wear. Ciò significa che Google deve ancora lavorare sugli aggiornamenti di questa versione perché molti dispositivi indossabili oggi utilizzano il sistema operativo.

Possiamo aspettarci che il gigante della tecnologia rilasci aggiornamenti software e, come promesso, YouTube Music è pronto per altri dispositivi Wear OS. L’app in questione non è disponibile solo per Wear OS 3.0, ma anche per Wear OS 2.0. Inizialmente, l’applicazione era pronto solo per il nuovo Samsung Galaxy Watch 4. Dopo alcune settimane, è ora disponibile per gli attuali smartwatch Wear OS 2.0.

YouTube Music è ora disponibile al download

Potete già scaricare l’applicazione tramite lo store. Tuttavia, non è una soluzione ufficiale. Uno sviluppatore è riuscito a trasferire l’app YouTube Music su Wear OS 2.0. Alexandru Pop ha condiviso ciò che ha fatto sull’OS ma anche la sua app ha alcuni problemi. Uno di questi è che l’app non si adatta correttamente allo schermo dello smartwatch. Funziona, ma l’interfaccia utente non sembra davvero perfetta su un piccolo schermo.

L’app potrebbe non funzionare come previsto perché si basa solo su una versione modificata dell’app YouTube Music nota come YouTube Music Vanced. Lo sviluppatore ha utilizzato questo per aggirare la maggior parte delle restrizioni e utilizzarlo senza dover chiedere permessi, soprattutto se l’app è già stata manomessa. Lo sviluppatore ha anche eseguito il sideload delle impostazioni TM Vanced e Vanced microG affinché YouTube Music funzioni.