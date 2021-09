Le offerte operator attack del gestore WindTre di questo mese sono numerose e ognuna è rivolta a gruppi ben precisi di utenti stabiliti in base all’operatore di provenienza. I clienti Iliad e MVNO, ad esempio, hanno a disposizione tre differenti promozioni: la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition; la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e la WindTre GO 100 Special Limited Edition.

Passa a WindTre con le offerte GO: ecco le opzioni per i clienti Iliad e MVNO!

La tariffa più conveniente tra quelle proposte ai clienti Iliad e MVNO è la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition. A soli 7,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, l’offerta permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

Allo stesso costo di rinnovo, i nuovi clienti possono attivare anche la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital. In questo caso sarà necessario sostenere le spese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto così da poter usufruire ogni mese di: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

A un costo di 9,99 euro al mese, invece, è possibile ottenere la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition. L’offerta include nel prezzo: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Le tre offerte sono rivolte a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.