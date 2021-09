Iliad regala la sua Giga 120 con il 5G gratis, ecco come averla

Il percorso che sta portando Iliad pian piano alla leadership assoluta nel panorama della telefonia mobile italiana passa attraverso una strategia di fondo impeccabile. Il provider, che è arrivato in Italia ormai da qualche tempo, scelse subito di lanciare offerte piene di contenuti con prezzi bassi che durassero per sempre.

Coltivando quel tipo di modus operandi, Iliad ha raccolto 7,8 milioni di utenti, numeri stratosferici per un gestore nuovo che però si comporta da esperto. Le sue offerte stupiscono sempre di più, proprio come l’ultima promo da 120 giga con tutto senza limiti e con il 5G gratis. Questa promo costa soli 9,99 € al mese e potrà essere adottata anche da coloro che pagano già 9,99 € al mese ma per un’altra offerta con meno contenuti. Il gestore permetterà di farlo gratis, quindi senza pagare neanche l’attivazione.

Iliad: la promo da 120 giga può essere ottenuta gratis dagli utenti

L’offerta da 120 giga è ancora disponibile fino a tempo indeterminato e potrà essere sottoscritta anche dai già clienti.Sarà tutto molto semplice e basterà solamente scegliere la promo nell’area personale. Non si sa ovviamente fin quando sarà possibile effettuare lo switch gratuito, per cui bisogna affrettarsi.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.