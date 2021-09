Ieri 9 settembre, diversi utenti Fastweb hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi alla rete domestica, la quale non funzionava. A quanto pare, la compagnia telefonica ha decisamente passato dei tempi migliori, ma fortunatamente i disservizi non riguardano la rete mobile. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Fastweb: cosa è accaduto nella giornata di ieri

Come detto poc’anzi, le segnalazioni mettono in evidenza dei disservizi per quanto riguarda la rete domestica e, in base ai numeri forniti da downdetector.it, pare che si è trattato di un vero e proprio down di rete. Non è ancora chiaro se la problematica riguarda zone specifiche del Paese o se si è diffusa in tante zone. Finché la cosa non si riesce a risolvere in maniera definitiva, non si potrà ancora venire a conoscenza di questo particolare.

Tuttavia, diversi utenti anche per quanto concerne l’assistenza hanno parlato di problematiche da parte di Fastweb, essendo che si aspetta fin troppo per le mail di contratto, poche risposte telefoniche e da WhatsApp e BOT che non fanno bene il loro lavoro. Una situazione non proprio favorevole per l’operatore telefonico che speriamo si possa risolvere il prima possibile. Se ciò non accadrà, è bene aspettarsi un settembre non proprio semplice per chi ha un contratto con questo operatore telefonico.

Anche se, c’è da dire, che questo periodo non è stato particolarmente felice neanche per altri operatori come Vodafone e, di conseguenza, ho. mobile e Poste Mobile, i quali anche loro hanno avuto delle problematiche alla linea.