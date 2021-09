Il prezzo dei bitcoin è crollato sotto i 50000 dollari la scorsa settimana e stamattina aveva una tendenza al ribasso, spostandosi sui 40000 e trascinando il prezzo di ethereum, cardano, solana, XRP di Ripple e BNB di Binance.

In vista dell’ultima compravendita, l’investitore miliardario Leon Cooperman ha avvertito i potenziali acquirenti di criptovalute di “fare molta attenzione” con le monete virtuali, aggiungendo che non pensa che “abbiano molto senso“.

Il “collasso” ha messo un po tutti in crisi nel mercato delle criptovalute, che ha visto scendere il valore complessivo di 300 miliardi spostando automaticamente Ethereum, Cardano, BNB, Solana, XRP e Dogecoin in una posizione di svantaggio.

Le previsioni degli esperti

“La mia ipotesi è che starei molto attento con i bitcoin“, ha detto alla CNBC la leggenda di Wall Street Leon Cooperman. “Non credo che abbia molto senso. E se vuoi investire in qualcosa, l’oro, per me, sarebbe migliore per accumulare valore rispetto al bitcoin.”

Tuttavia, Cooperman, la cui ricchezza Forbes stima circa 2,5 miliardi di dollari, ha aggiunto di non capire il bitcoin, incolpando la sua età. “Dico che se non capisci bitcoin, significa che sei vecchio. Ho 78 anni. Sono vecchio. Non lo capisco“, ha detto il fondatore dell’hedge fund Omega Advisors.

Cooperman ha continuato ad avvertire che il governo degli Stati Uniti, alla fine, si opporrà al bitcoin. “Una cosa che so è che non è nell’interesse del governo degli Stati Uniti promuovere un sostituto del dollaro USA“, ha detto.

La scorsa settimana, El Salvador è diventato il primo paese al mondo ad adottare i bitcoin come moneta a corso legale, con alcuni che prevedono che altri paesi seguiranno l’esempio. Tuttavia, l’adozione storica del bitcoin non ha contribuito molto a rafforzare il prezzo.

La moneta virtuale ha perso circa il 15% del suo valore negli ultimi sette giorni, mentre ethereum, la seconda criptovaluta dopo bitcoin, ha perso il 20%. I rumorosi rivali di Ethereum, tra cui BNB, cardano e solana di Binance, hanno tutti perso una quantità simile durante queste settimane.