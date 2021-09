Il colosso sudcoreano Samsung sembrava aver deciso di voler abbandonare per sempre la tanto amata serie dei Galaxy Note. Con la presentazione di Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy Z Fold 3, infatti, sono state introdotte delle civer personalizzate dotate della S-Pen. Tuttavia, stando a quanto è emerso, sembra che ci sia ancora speranza per la serie Note.

Samsung potrebbe presentare nuovi Galaxy Note in futuro

Per tutti i fan della nota serie di smartphone con pennino di Samsung forse c’è ancora un po’ di speranza di vedere arrivare dei nuovi modelli. Nel corso delle ultime ore, infatti, è arrivata un’indiscrezione secondo cui l’azienda sarebbe già al lavoro sulla prossima generazione della serie Samsung Galaxy Note.

A far trapelare la notizia è stato Ice Universe tramite un post sui social. Si tratta di un leaker molto conosciuto nel settore e piuttosto affidabile nelle sue previsioni. Nonostante questo, per il momento non è emersa nessuna informazione ufficiale che possa confermare anche in parte quanto dichiarato dal leaker. Dovremo attendere per saperne di più.

someone in the supply chain has seen evidence of the existence of the next generation Galaxy Note. — Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2021

Fino ad oggi, comunque, tutto ha lasciato pensare che l’azienda non avesse più interesse nel proporre questa serie di smartphone. Come già detto in precedenza, infatti, quest’anno Samsung non ha presentato un nuovo Galaxy Note e al suo posto ha annunciato i Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy Fold 3 dotati comunque entrambi del supporto alla S-Pen. Oltre a questo, l’azienda non ha nemmeno rinnovato il marchio di questa serie. Vedremo se il leaker Ice Universe avrà ragione oppure no. Nel frattempo, vi lasciamo qui in basso la nostra video-recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra.